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    Джахангир Фараджуллаев: Детский футбол — будущее азербайджанского футбола

    Футбол
    • 12 октября, 2026
    • 12:00
    Джахангир Фараджуллаев: Детский футбол — будущее азербайджанского футбола

    Детский футбол - это будущее азербайджанского футбола, заявил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев на презентации нового сайта match.affa.az и социального медиапроекта AFFA.istedadlar.

    Как передает Report, он отметил, что в стране предпринимаются важные шаги для развития детского и юношеского футбола.

    "Особенно это касается чемпионата мира U-15 и связанного с ним нового тренировочного центра на 10 тыс. мест, который будет предоставлен в распоряжение детского футбола. В центре продолжаются строительные работы, арена соответствует самым современным стандартам", - сказал Фараджуллаев.

    Генсек подчеркнул значение проекта Eyeball. "В рамках проекта выявлены 2000 талантливых детей. Собранные аналитические данные помогают тренерам в подготовке индивидуальных планов развития футболистов. Эта инициатива была высоко оценена и УЕФА, многие местные клубы уже пользуются этой системой", - отметил он.

    Фараджуллаев также заявил, что новые цифровые платформы положительно повлияют на мотивацию детей. "Новые сайты и ресурсы в социальных сетях нацелены на повышение интереса к детскому футболу. Дети, видя себя на этих платформах, еще больше укрепляются в желании стать большими футболистами. Восстановленный турнир "Кубок школьника" также был встречен с большим одобрением. Со следующего года мы планируем изменить формат этого соревнования и поднять его до уровня международного турнира", - сказал он.

    Он отметил, что что эта деятельность предусмотрена для того, чтобы в будущем дети достойно защищали честь национальной сборной.

    "Детский футбол - это будущее азербайджанского футбола. Уверен, что футболисты, которым сейчас 14, 15, 16 лет, в будущем сформируют сильную национальную команду", - заключил генсек AFFA.

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
    AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev: "Uşaq futbolu Azərbaycan futbolunun gələcəyidir"
    Jahangir Farajullayev: Children's football is the future of Azerbaijani football
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