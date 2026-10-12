Гендиректор: Аэропорт Карловы Вары планирует переговоры с AZAL о запуске прямых рейсов - ЭКСКЛЮЗИВ

Аэропорт чешского курортного города Карловы Вары проявляет интерес к организации прямого авиасообщения с Азербайджаном и активно работает над привлечением туристического потока с Кавказа и Ближнего Востока.

Об этом сообщила Report генеральный и коммерческий директор Аэропорта Карловы Вары Элис Юстина Ундус.

Как подчеркнула она, карловарский курортный регион традиционно был востребован среди путешественников из стран Восточной Европы и Кавказского региона.

"Администрация аэропорта планирует инициировать переговорный процесс с азербайджанским национальным авиаперевозчиком AZAL, а также с потенциальными лоукост-перевозчиками Азербайджана с целью организации прямых воздушных маршрутов. Мы крайне заинтересованы в увеличении числа гостей и туристов из Азербайджана в нашем замечательном курортном регионе Западной Богемии", - подчеркнула Э. Ю. Ундус.

Она уточнила, что в настоящее время аэропорт работает главным образом как пункт вылета для чешских граждан, однако руководство ставит перед собой задачу трансформировать данную модель и начать новый этап в развитии воздушной гавани. Глава аэропорта также обратила внимание на значительные сдвиги в структуре пассажиропотока в последние годы.

"Вследствие прекращения потока российских туристов после событий 2022 года аэропорту потребовалось приспособиться к изменившимся условиям, перенаправив стратегию на рынки Центральной Азии и Азербайджана", - добавила она.