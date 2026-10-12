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    Гендиректор: Аэропорт Карловы Вары планирует переговоры с AZAL о запуске прямых рейсов - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 11:53
    Гендиректор: Аэропорт Карловы Вары планирует переговоры с AZAL о запуске прямых рейсов - ЭКСКЛЮЗИВ

    Аэропорт чешского курортного города Карловы Вары проявляет интерес к организации прямого авиасообщения с Азербайджаном и активно работает над привлечением туристического потока с Кавказа и Ближнего Востока.

    Об этом сообщила Report генеральный и коммерческий директор Аэропорта Карловы Вары Элис Юстина Ундус.

    Как подчеркнула она, карловарский курортный регион традиционно был востребован среди путешественников из стран Восточной Европы и Кавказского региона.

    "Администрация аэропорта планирует инициировать переговорный процесс с азербайджанским национальным авиаперевозчиком AZAL, а также с потенциальными лоукост-перевозчиками Азербайджана с целью организации прямых воздушных маршрутов. Мы крайне заинтересованы в увеличении числа гостей и туристов из Азербайджана в нашем замечательном курортном регионе Западной Богемии", - подчеркнула Э. Ю. Ундус.

    Она уточнила, что в настоящее время аэропорт работает главным образом как пункт вылета для чешских граждан, однако руководство ставит перед собой задачу трансформировать данную модель и начать новый этап в развитии воздушной гавани. Глава аэропорта также обратила внимание на значительные сдвиги в структуре пассажиропотока в последние годы.

    "Вследствие прекращения потока российских туристов после событий 2022 года аэропорту потребовалось приспособиться к изменившимся условиям, перенаправив стратегию на рынки Центральной Азии и Азербайджана", - добавила она.

    Элис Юстина Ундус Карловы Вары ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL)
    Karlovı Varı aeroportu AZAL-la birbaşa reyslərin açılmasını müzakirə edəcək - EKSKLÜZİV
    Karlovy Vary airport eyes direct flights to Azerbaijan - EXCLUSIVE
    44 - Tezliklə
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