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    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане

    Туризм
    • 12 октября, 2026
    • 12:06
    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане

    Официальное представительство Азербайджанского бюро туризма в Турции совместно с Азербайджанским национальным центром кулинарии приняли участие в 10-м Международном фестивале вкуса в Адане, который состоялся 9-11 октября.

    Как сообщает Report, фестиваль под девизом "10 лет - и в горе, и в радости, десятки вкусов" собрал поваров, производителей, экспертов в области гастрономии и энтузиастов кулинарии из Турции и других стран.

    В рамках фестиваля на национальном стенде Азербайджана представлены местные продукты и образцы национальной кухни. Благодаря традиционным блюдам, приготовленным азербайджанскими поварами, посетители познакомились с кулинарным наследием и традициями страны. Национальный стенд Азербайджана посетил губернатор Аданы Мустафа Явуз.

    На мероприятии подчеркнуты возможности гастрономического туризма в Азербайджане, роль региональных продуктов и кулинарных традиций в туристическом опыте.

    Программа фестиваля включала презентации шеф-поваров, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия, посвященные гастрономии.

    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане
    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане
    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане
    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане
    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане
    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане
    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане

    Азербайджанское бюро туризма Турция Кулинарное наследие
    Фото
    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub
    Фото
    Azerbaijani cuisine showcased at 10th International Adana Taste Festival
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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