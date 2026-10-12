Азербайджанская кухня представлена на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане
- 12 октября, 2026
- 12:06
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Официальное представительство Азербайджанского бюро туризма в Турции совместно с Азербайджанским национальным центром кулинарии приняли участие в 10-м Международном фестивале вкуса в Адане, который состоялся 9-11 октября.
Как сообщает Report, фестиваль под девизом "10 лет - и в горе, и в радости, десятки вкусов" собрал поваров, производителей, экспертов в области гастрономии и энтузиастов кулинарии из Турции и других стран.
В рамках фестиваля на национальном стенде Азербайджана представлены местные продукты и образцы национальной кухни. Благодаря традиционным блюдам, приготовленным азербайджанскими поварами, посетители познакомились с кулинарным наследием и традициями страны. Национальный стенд Азербайджана посетил губернатор Аданы Мустафа Явуз.
На мероприятии подчеркнуты возможности гастрономического туризма в Азербайджане, роль региональных продуктов и кулинарных традиций в туристическом опыте.
Программа фестиваля включала презентации шеф-поваров, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия, посвященные гастрономии.