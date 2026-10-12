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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub

    Turizm
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:24
    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub

    Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosunun (ATB) Türkiyədəki rəsmi nümayəndəlik ofisi Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi ilə birgə oktyabrın 9–11-də Adanada keçirilən 10-cu Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında iştirak edib.

    "Report" Agentliyə istinadən xəbər verir ki, "Acısı və şirini ilə 10-cu il – 10 qat ləzzət" mövzusuna həsr olunan festival Türkiyədən və digər ölkələrdən aşpazları, istehsalçıları, qastronomiya mütəxəssislərini və kulinariya həvəskarlarını bir araya gətirib.

    Festival çərçivəsində Azərbaycanın milli stendində yerli məhsullar və milli mətbəx nümunələri təqdim olunub. Azərbaycanlı aşpazların hazırladığı ənənəvi yeməklər vasitəsilə ziyarətçilər ölkənin kulinariya irsi və mətbəx ənənələri ilə tanış olublar. Adana valisi Mustafa Yavuz Azərbaycan milli stendini ziyarət edib.

    Tədbirdə Azərbaycanın qastronomiya turizmi imkanları, regional məhsulları və kulinariya ənənələrinin turizm təcrübəsindəki rolu diqqətə çatdırılıb.

    Festivalın proqramına aşpaz təqdimatları, ustad dərsləri, müzakirələr və qastronomiyaya həsr olunmuş digər tədbirlər daxil olub.

    Azərbaycanın festivalda iştirakı ölkənin milli mətbəxinin beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilməsi, eləcə də Türkiyənin turizm sənayesi nümayəndələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərin davamıdır.

    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub
    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub
    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub
    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub
    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub
    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub
    Azərbaycanın kulinariyası X Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalında təqdim olunub

    10-cu Beynəlxalq Adana Ləzzət Festivalı Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) Dövlət Turizm Agentliyi
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    Азербайджанская кухня представлена ​​на 10-м Международном фестивале вкуса в Адане
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    Azerbaijani cuisine showcased at 10th International Adana Taste Festival
    MiniBoss
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