Зеленский обратился ко всем лидерам мира с просьбой помочь освободить мэра Мелитополя

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем мировым лидерам с просьбой помочь в освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военнослужащие.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем мировым лидерам с просьбой помочь в освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военнослужащие.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер в своем видеообращении в субботу.

"Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что уже позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также провел соответствующий разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей. Мы ожидаем, чтобы они – лидеры мира – показали, как они могут повлиять на ситуацию. Как они могут сделать простое дело – освободить одного человека", - сказал Зеленский.