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Зеленский о вступлении Украины в Евросоюз: "Не опоздайте"

Зеленский о вступлении Украины в Евросоюз: "Не опоздайте" Президент Владимир Зеленский во время выступления перед членами Европейского совета призвал не медлить с принятием Украины в ЕС, чтобы такое решение не стало запоздалым в условиях продолжающейся войны и противостояния российской военной агрессии.
В регионе
25 марта 2022 г. 03:46
Зеленский о вступлении Украины в Евросоюз: Не опоздайте

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед членами Европейского совета призвал не медлить с принятием Украины в ЕС, чтобы такое решение не стало запоздалым в условиях продолжающейся войны и противостояния российской военной агрессии.

Как передает Report, об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на обращение главы Украинского государства к Европейскому совету.

"Европейский союз - хочу поблагодарить, вы объединились вокруг нас и мы это действительно ценим.

Применили санкции, мы благодарны - это мощные шаги. Но это было немного поздно, так как если бы это было превентивно, то Россия бы не пошла войной. По крайней мере - был шанс.

"Северный поток-2" вы заблокировали. Мы вам благодарны, и это правильно. Но это было тоже немного запоздало. Ведь если бы было своевременно, то Россия бы не создала газовый кризис. По крайней мере - был такой шанс.

А теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском союзе. Наконец, вот тут, я вас прошу - не опоздайте, пожалуйста. Так как за этот месяц вы сравнили эти два мира, и вы видите, кто чего стоит. И что Украина должны быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс", - сказал Зеленский.

Также президент высказался о готовности стран-членов ЕС принять Украину.

"Литва за нас, Латвия за нас, Эстония за нас, Польша за нас, Франция - Эммануэль Макрон, я верю, что вы будете за нас, Словения за нас, Словакия за нас, Чехия за нас, Румыния - знает, что такое достоинство, поэтому в решающее время будет за нас, Болгария за нас, Греция - верю, что с нами, Германия... я немного позже. Португалия - ну практично, Хорватия за нас. Швеция - желто-синие всегда должны быть вместе. Финляндия - знаю, что вы с нами. Нидерланды - за рациональность, поэтому найдем общий язык. Мальта - верю, что удастся, Дания - верю, что удастся. Люксембург - мы понимаем друг друга. Кипр - очень верю, что с нами. Италия - благодарю за поддержку. Испания - найдем общий язык. Бельгия - найдем аргументы. Австрия - вместе с украинцами для вас это возможности, я уверен в этом. Ирландия - ну практически. Венгрия - я хочу остановиться, и буду откровенным, один раз и навсегда - вы сами должны решить, за кого вы... Мы верим, что в решающий момент и Германия будет с нами", - высказался Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti Aİ-yə üzvlüklə bağlı xəbərdarlıq edib: “Gecikməyin”

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