Зеленский: Нет ни одного признака о намерении РФ по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении ряда консультаций с партнерами по поводу завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении ряда консультаций с партнерами по поводу завершения войны.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он написал в соцсетях.

"На днях состоялось более 30 разговоров и консультаций с партнерами. Разные части мира, разные видения, но общие позиции. Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России", - отметил он.

По его словам, сейчас нет ни одного признака, что российская сторона готовятся к завершению войны.

"Наши скоординированные усилия и совместные шаги - Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, - точно могут принудить Россию к миру", - добавил он.