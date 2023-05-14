Зеленский: Китай не будет помогать оружием России

Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства Владимира Зеленского с представителями итальянских СМИ.
"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - сказал президент.
Он отметил, что во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать Россию.