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Зеленский: Китай не будет помогать оружием России

Зеленский: Китай не будет помогать оружием России Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.
В регионе
14 мая 2023 г. 00:18
Зеленский: Китай не будет помогать оружием России

Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства Владимира Зеленского с представителями итальянских СМИ.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - сказал президент.

Он отметил, что во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать Россию.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Çinin Rusiyaya silahla yardım etməyəcəyinə ümid edir

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