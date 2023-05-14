Зеленский: Китай не будет помогать оружием России

Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства Владимира Зеленского с представителями итальянских СМИ.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - сказал президент.

Он отметил, что во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать Россию.