Число погибших в результате удара ВС РФ по Полтаве увеличилось до 47 человек

Число погибших в результате удара ВС РФ по Полтаве увеличилось до 47 человек.

Число погибших в результате удара ВС РФ по Полтаве увеличилось до 47 человек.

Как передает Report, об этом в соцсетях написала супруга украинского президента Елена Зеленская.

"Мои глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российских ракетных обстрелов Полтавы. Это невероятная трагедия для всей Украины. Противник попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых", - отметила она.

17.29

Две баллистические ракеты ВС РФ попали в институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве, в результате чего погиб 41 человек, более 180 пострадали.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, одно из зданий института телекоммуникаций частично разрушено, под завалами оказались люди.

"Я распорядился провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего", - написал он.