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Зеленский благодарен Великобритании за расширение санкционного списка

Зеленский благодарен Великобритании за расширение санкционного списка Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за расширение санкционного списка против российских граждан и предприятий за причастность к войне в Украине.
В регионе
27 июля 2022 г. 06:46
Зеленский благодарен Великобритании за расширение санкционного списка

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за расширение санкционного списка против российских граждан и предприятий за причастность к войне в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня стало известно, что Великобритания расширила санкционный список против России, добавила еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция. Я благодарен Великобритании за неизменную твердость в санкционных вопросах. Эти пример, который следует наследовать и всем остальным в западном сообществе", - заявил Зеленский в видеообращении.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Britaniyaya sanksiyalar siyahısını genişləndirdiyinə görə minnətdarlıq edib

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