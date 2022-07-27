Зеленский благодарен Великобритании за расширение санкционного списка

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за расширение санкционного списка против российских граждан и предприятий за причастность к войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за расширение санкционного списка против российских граждан и предприятий за причастность к войне в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня стало известно, что Великобритания расширила санкционный список против России, добавила еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция. Я благодарен Великобритании за неизменную твердость в санкционных вопросах. Эти пример, который следует наследовать и всем остальным в западном сообществе", - заявил Зеленский в видеообращении.