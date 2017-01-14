Зейбекчи: Экономическое сотрудничество между Анкарой и Москвой не восстановилось полностью

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Российско-турецкое экономическое сотрудничество пока не вернулось на уровень, предшествующий кризису со сбитым ВВС Турцией российским Су-24.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Хотя диалог с Россией продолжается активно и в положительном русле, уровень сотрудничества двух стран все еще не вернулся на докризисный показатель", — отметил турецкий министр.

По его словам, Турция уже предприняла все необходимые шаги для нормализации отношений с Россией, и снижения качества продукции турецкого производства не фиксируется.

Н.Зейбекчи считает, что при этом российская сторона затягивает процесс сближения. Он добавил, что ограничения по вопросу экспорта сельхозпродукции из Турции в России сохраняются, также имеются проблемы по квотам на поставки продукции и разрешения на трудоустройство граждан Турции в России.

Министр экономики также выразил надежду, что усилиями глав государств процесс сближения двух стран получит новый импульс.