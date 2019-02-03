Здание, в котором была провозглашена независимость АДР, будет отреставрировано

Тбилиси. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси будет отреставрировано здание, в котором было провозглашено создание Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как передаёт грузинское бюро Report, Тбилисский фонд развития объявил тендер на ремонт здания, ныне функционирующего как «Дворец молодёжи».

Компания, желающая принять участие в Тендере, должна обладать опытом в реставрации памятников культурного наследия.

Приём заявок продлится до 11 февраля. Компания, выигравшая тендер, должна будет предоставить Тбилисскому фонду развития готовый проект до 10 декабря 2019 года.

На работы по реставрации «Дворца молодёжи» в общей сложности планируется выделить 600 тысяч лари (227 тысяч долларов).

Дворец расположен на центральном тбилисском проспекте Руставели, 6. Именно в этом здании 28 мая 1918 года была зачитана декларация о независимости АДР и было провозглашено создание первой на востоке демократической республики. У входа в зал, где было объявлено о создании АДР, размещена табличка с соответствующей информацией на азербайджанском, грузинском и английском языках.