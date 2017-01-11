Заявление о банкротстве сына бизнесмена Тельмана Исмаилова подано в Арбитражный суд Москвы

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ ООО «БМВ Банк» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом Алекпера Исмаилова, сына бизнесмена Тельмана Исмаилова. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Столичный арбитраж в декабре 2016 года отклонил заявление БМ-Банка (прежнее название Банк Москвы) о признании недействительной реорганизации ООО «КБФ АСТ» (входит в группу АСТ Тельмана Исмаилова) в форме присоединения к ООО «АСТ Транс Маркет». Алекпер Исмаилов является одним из учредителей компании «КБФ АСТ».

Кроме того, в иске банк просил обязать ООО «АСТ Транс Маркет» вернуть имущество, полученное при реорганизации ООО «КБФ АСТ». О каком конкретно имуществе идет речь, в материалах дела не говорится.