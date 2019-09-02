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Завтра станет известно имя нового премьер-министра Грузии

Завтра станет известно имя нового премьер-министра Грузии

3 сентября состоится заседание Политического совета правящей грузинской партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии назовут имя кандидата на должность премьер-министра. 

Напомним, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня подал в отставку.

По неофициальной информации, на должность главы правительства рассматривается кандидатура министра внутренних дел Георгия Гахария и министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили. 

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