Завтра станет известно имя нового премьер-министра Грузии

3 сентября состоится заседание Политического совета правящей грузинской партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии назовут имя кандидата на должность премьер-министра.

Напомним, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня подал в отставку.

По неофициальной информации, на должность главы правительства рассматривается кандидатура министра внутренних дел Георгия Гахария и министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили.