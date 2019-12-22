​Завтра пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

23 декабря в Тбилиси состоится восьмая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Министры иностранных дел в формате трехстороннего сотрудничества обсудят актуальные вопросы в различных областях. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в транспортной и энергетической сферах Азербайджана, Грузии и Турции.

В ходе встречи министры иностранных дел подпишут совместную декларацию.

Ожидается, что главы МИД Азербайджана и Турции также встретятся с высокопоставленными официальными лицами Грузии.

Трехсторонняя встреча, которая должна была состоятся в Тбилиси 16 октября этого года, была отложена по просьбе турецкой стороны.

Последняя седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел формата Азербайджан-Грузия-Турция состоялась 29 октября прошлого года в Стамбуле.

Первая трехсторонняя встреча состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.