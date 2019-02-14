 Наверх

Завершено следствие по делу экс-депутата Армении, его сын объявлен в розыск

Завершено следствие по делу экс-депутата Армении, его сын объявлен в р

20986

© newsarmenia.am

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Армении завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата, генерала Манвела Григоряна и его  жены Назик Амирян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По сообщению пресс-службы Специальной следственной службы Армении, Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия, присвоении имущества на сумму 101.232.917 драмов, уклонении от выплаты налогов на сумму в 1.228.176.342 драмов, растрате 1.225.003.300 драмов из бюджета. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК.

В сообщении подробно перечисляется изъятое при обыске оружие: пистолеты, охотничьи ружья, патроны, детонаторы, гранатомет, взрывчатка. 

Сын Манвела Григоряна, Арман Григорян, объявлен в розыск.

Напомним, что Манвел Григорян был задержан 19 июня. Ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов, присвоении имущества. 

Ранее сообщалось, что Манвел Григорян вновь будет арестован.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!