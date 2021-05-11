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Завершается строительство ЛЭП от Марыйской ГЭС до афганского города Герат

Завершается строительство ЛЭП от Марыйской ГЭС до афганского города Герат Незавершённым пока объектом остаётся трансформаторная подстанция 220/110/10 киловольт в Серхетабате
В регионе
11 мая 2021 г. 17:41
Завершается строительство ЛЭП от Марыйской ГЭС до афганского города Герат

Линия электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 киловольт до туркмено-афганской границы по направлению Марыйская ГЭС – город Герат готова к проведению пусконаладочных работ.

Как передает Report, данная ЛЭП - один из этапов строительства межгосударственной энергомагистрали – высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Прокладку 260-километрового участка (от Марыйской ГЭС до Серхетабата) ЛЭП, инвестором и генеральным подрядчиком которой выступает турецкая компания "Çalik Enerji", осуществили туркменские специалисты. Строители в срок установили 876 высоковольтных опор и на всей трассе навесили провода. Также энергетики завершили расширение открытого распределительного устройства на Марыйской ГРЭС. Незавершённым пока объектом остаётся трансформаторная подстанция 220/110/10 киловольт в Серхетабате.

Работы здесь будут завершены в соответствии с графиком к концу этого месяца. Для надёжности эксплуатации ЛЭП на туркменском участке будут установлены коммуникационные системы телеуправления и более совершенная, отвечающая международным стандартам релейная защита.

Ввод в эксплуатацию ЛЭП Марыйская ГЭС – город Герат намечен на август этого года.

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