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Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии

Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии Трое человек получили ранения во время стрельбы из охотничьего ружья в ходе застолья в селе Лапанкури Телавского района Кахети.
В регионе
22 января 2024 г. 00:58
Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии

Трое человек получили ранения во время стрельбы из охотничьего ружья в ходе застолья в селе Лапанкури Телавского района Кахети.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию "Мтавари архи", по словам местных жителей, застолье односельчан внезапно переросло в словесное противостояние, а затем в кровавую разборку. Один из участников произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по присутствующим.

Пострадавшие были доставлены в две клиники города Телави. По словам врача, состояние раненых стабильно тяжелое.

Причина конфликта на данном этапе неизвестна.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda silahlı şəxs həmkəndlilərinə atəş açıb, yaralılar var

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