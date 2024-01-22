Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии

Трое человек получили ранения во время стрельбы из охотничьего ружья в ходе застолья в селе Лапанкури Телавского района Кахети.

Трое человек получили ранения во время стрельбы из охотничьего ружья в ходе застолья в селе Лапанкури Телавского района Кахети.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию "Мтавари архи", по словам местных жителей, застолье односельчан внезапно переросло в словесное противостояние, а затем в кровавую разборку. Один из участников произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по присутствующим.

Пострадавшие были доставлены в две клиники города Телави. По словам врача, состояние раненых стабильно тяжелое.

Причина конфликта на данном этапе неизвестна.