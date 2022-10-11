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Запорожская АЭС подключилась к энергосистеме России

Запорожская АЭС подключилась к энергосистеме России Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключилась к российской энергосистеме, перетока из Украины нет.
В регионе
11 октября 2022 г. 13:00
Запорожская АЭС подключилась к энергосистеме России

Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключилась к российской энергосистеме, перетока из Украины нет.

Как передает Report, об этом заявил член "главного совета администрации" Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет, никакого перетока не осуществляется. Атомная станция запитана по ЛЭП с нашей стороны. Энергопотребности АЭС обеспечиваются российским электричеством", - заявил он.

По его словам, дизель-генераторы на станции выключены, объемы топлива для них пополнены.

Ранее советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП.

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