Запорожская АЭС подключилась к энергосистеме России

Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключилась к российской энергосистеме, перетока из Украины нет.

Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключилась к российской энергосистеме, перетока из Украины нет.

Как передает Report, об этом заявил член "главного совета администрации" Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет, никакого перетока не осуществляется. Атомная станция запитана по ЛЭП с нашей стороны. Энергопотребности АЭС обеспечиваются российским электричеством", - заявил он.

По его словам, дизель-генераторы на станции выключены, объемы топлива для них пополнены.

Ранее советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП.