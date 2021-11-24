Зампремьер-министра России прибыл в Ереван

Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Ереван.

Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Ереван.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

В аэропорту его встретил вице-премьер Мгер Григорян. Вместе они отправились на встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, которая проходит в эти минуты.

Будут обсуждаться вопросы, касающиеся деятельности трехсторонней рабочей группы по Карабаху, в частности разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Вечером Оверчук покинет армянскую столицу.

Отметим, что 24 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра России Алексея Оверчука.