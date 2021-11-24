О нас
Report Georgia
Аудио новости

Зампремьер-министра России прибыл в Ереван

Зампремьер-министра России прибыл в Ереван Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Ереван.
В регионе
24 ноября 2021 г. 17:22
Зампремьер-министра России прибыл в Ереван

Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Ереван.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

В аэропорту его встретил вице-премьер Мгер Григорян. Вместе они отправились на встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, которая проходит в эти минуты.

Будут обсуждаться вопросы, касающиеся деятельности трехсторонней рабочей группы по Карабаху, в частности разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Вечером Оверчук покинет армянскую столицу.

Отметим, что 24 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра России Алексея Оверчука.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi