Зампред турецкой Партии националистического движения подал в отставку

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Зампред оппозиционной турецкой Партии националистического движения (MHP), избранный из Стамбула Атилла Кая подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он подал в отставку из-за поддержки MHP проекта, подготовленного Партией справедливости и развития касательно изменений в Конституцию Турции.

А.Кая заявил, что проголосует против проекта, предусматривающего изменение системы госуправления и переход Турции от парламентской системы управления к президентской системе управления.

Он заявил, что недоволен поддержкой MHP подобного предложения.