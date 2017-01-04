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    Зампред турецкой Партии националистического движения подал в отставку

    Атилла Кая подал в отставку из-за поддержки MHP проекта, подготовленного ПСР касательно изменений в Конституцию Турции

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Зампред оппозиционной турецкой Партии националистического движения (MHP), избранный из Стамбула Атилла Кая подал в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он подал в отставку из-за поддержки MHP проекта, подготовленного Партией справедливости и развития касательно изменений в Конституцию Турции.

    А.Кая заявил, что проголосует против проекта, предусматривающего изменение системы госуправления и переход Турции от парламентской системы управления к президентской системе управления.

    Он заявил, что недоволен поддержкой MHP подобного предложения.  

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