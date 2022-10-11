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Зампред Госкомитета: Армения замедляет процесс Великого возвращения вынужденных переселенцев

Зампред Госкомитета: Армения замедляет процесс Великого возвращения вынужденных переселенцев "Отказываясь передать точные карты минных полей, Армения грубо нарушает фундаментальные права человека, в частности право на жизнь, и в то же время замедляет процесс Великого возвращения вынужденных переселенцев".
В регионе
11 октября 2022 г. 20:10
Зампред Госкомитета: Армения замедляет процесс Великого возвращения вынужденных переселенцев

"Отказываясь передать точные карты минных полей, Армения грубо нарушает фундаментальные права человека, в частности право на жизнь, и в то же время замедляет процесс Великого возвращения вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в ходе выступления на 73-й сессии Исполнительного комитета Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

На сессии было отмечено, что Армения загрязняет деоккупированные азербайджанские территории минами и другими боеприпасами. Было подчеркнуто, что, по мнению международных экспертов, эти территории считаются одними из самых заминированных.

Было отмечено, что восстановление справедливости является прочной основой для любого долгосрочного мира и стабильности в регионе, и с этой точки зрения прекращение этого долгосрочного конфликта означает восстановление основных фундаментальных прав вынужденных переселенцев.

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Версия на английском языке ФотоState Committee: Armenia is slowing down IDPs' return
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsinin sədr müavini: "Ermənistan məcburi köçkünlərin Böyük Qayıdış prosesini ləngidir"

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