Зампред Госкомитета: Армения замедляет процесс Великого возвращения вынужденных переселенцев

"Отказываясь передать точные карты минных полей, Армения грубо нарушает фундаментальные права человека, в частности право на жизнь, и в то же время замедляет процесс Великого возвращения вынужденных переселенцев".

"Отказываясь передать точные карты минных полей, Армения грубо нарушает фундаментальные права человека, в частности право на жизнь, и в то же время замедляет процесс Великого возвращения вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в ходе выступления на 73-й сессии Исполнительного комитета Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

На сессии было отмечено, что Армения загрязняет деоккупированные азербайджанские территории минами и другими боеприпасами. Было подчеркнуто, что, по мнению международных экспертов, эти территории считаются одними из самых заминированных.

Было отмечено, что восстановление справедливости является прочной основой для любого долгосрочного мира и стабильности в регионе, и с этой точки зрения прекращение этого долгосрочного конфликта означает восстановление основных фундаментальных прав вынужденных переселенцев.