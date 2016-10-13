 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замминистра: В идее нового газопровода из Ирана в Армению много сложностей

    Арег Галстян: Oчень важно, заинтересован ли Иран выдавать больше газа

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В идее нового газопровода из Ирана в Армению много сложностей. Как передает Report со ссылкой news.am, об этом заявил журналистам 12 октября замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Арег Галстян.

    Очень важно, заинтересован ли Иран выдавать больше газа, и сколько его будет покупать конечный клиент. "Всё это вопросы, о которых мы переговоров не вели. Посмотрим, чего хотят возможные инвесторы и насколько их планы реализуемы",- заявил замминистра.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi