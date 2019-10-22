Замминистра: Грузия пытается упростить торговлю со странами-партнерами

"Грузия пытается добиться упрощения торговли со странами-партнерами".

Как передает местное бюро Report, об этом на международном Тбилисском форуме Шелкового пути заявил замминистра экономики и устойчивого развития страны Геннадий Арвеладзе.

По его словам, в торговле между соседними странами очень важно отсутствие барьеров: "В этом смысле нетарифные барьеры - самое большое препятствие. Мы стараемся, чтобы перевозка товаров через Грузию была еще более легкой и беспрепятственной. В этой связи очень важна координация таможенных систем соседних стран".

Г.Арвеладзе отметил, что Грузия одна из стран в мире с самой либеральной экономикой: "Это самое крупное достижение Грузии за последние 10 лет. Грузия либерализует рынки и тех стран, с которыми торгует. У страны имеются соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, Китаем, региональными странами и странами с крупной экономикой. Эти документы исключительно важны и помогают в привлечении инвестиций".