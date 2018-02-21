Замглавы МВД Грузии отправилась в Германию для спасения безвизового режима с ЕС

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе отправилась в Германию для обсуждения проблемы роста количества соискателей убежища из Грузии и возможной угрозы отмены безвизового режима для грузинских граждан в странах ЕС, передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Отметим, что в начале февраля глава МВД Германии Томас де Мезьер не исключил возможности задействования механизма приостановления безвизового режима между Грузией с ЕС в случае роста количества соискателей убежища, а также выразил тревогу в связи с ростом криминала.

Согласно данным МВД Германии на январь 2017 года, граждане Грузии находятся на седьмом месте среди основных соискателей убежища в этой стране. Только в январе 2018 года за убежищем обратились 632 граждан Грузии, а месяцем ранее - 672.

Правительство Грузии уже объявило о намерении ужесточить законодательство в отношении лиц, ставящих под угрозу правила безвиза с ЕС, активировать сотрудничество со странами-партнерами и провести активную информационную кампанию в масштабах страны.

Заместитель главы МИД Грузии Вахтанг Махароблишвили заявил, что соискательство убежища в Европе является одним из проблематичных вопросов для Грузии.