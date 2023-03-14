Замглавы МИД РФ: Зерновая сделка продлена

Зерновая сделка продлена на прежних условиях.

Зерновая сделка продлена на прежних условиях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, она продлена на 60 дней. Подтвержден ее пакетный характер и РФ "будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись".

Он отметил, что процесс по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции идет, но медленно.

Отметим, что в Женеве прошли консультации с представителями ООН. По их итогам заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней.

"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - сказал он.

Консультации РФ - ООН в Женеве по зерновой сделке были непростыми, заявил он.

Россия оценит выполнение соглашения с ООН о разблокировании экспорта своей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки при принятии решения о возможности нового продления черноморской зерновой инициативы через два месяца, заявил дипломат.