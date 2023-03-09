Представитель Белого дома: США поддерживают продление зерновой сделки

США поддерживают продление зерновой сделки.

США поддерживают продление зерновой сделки.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы хотим, чтобы она была продлена", - заявил Кирби.

Ранее сегодня министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что Турция проводит переговоры с Россией, Украиной и ООН по продлению данной сделки.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон.