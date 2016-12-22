Замглавы ФСБ: Убийство посла России в Турции обострило обстановку в регионе

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Убийство российского посла Андрея Карлова в Турции существенно обострило оперативную и политическую обстановку в регионе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель директора ФСБ России Евгений Сысоев журналистам в Минске.

"Это не просто подлое преступление, это событие, которое существенным образом обострило и оперативную, и политическую обстановку", — заявил Сысоев.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря на фотовыставке в Анкаре. Сегодня он будет похоронен в Москве.