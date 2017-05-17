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    Вице-премьер России: На этой неделе будут устранены все препятствия на пути восстановления связей с Турцией

    Аркадий Дворкович: Уже оформлены все соглашения, достигнутые в ходе прошедшей 10 мая встречи© Report.az

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "На этой неделе будут готовы документы, связанные со снятием применяемых в отношении Турции санкций".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович. 

    На этой неделе будут устранены все препятствия на пути восстановления связей и сотрудничества между Россией и Турцией.

    По его словам, уже оформлены все соглашения, достигнутые в ходе прошедшей 10 мая этого года встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным.

    Отметим, что на указанной встрече между сторонами была достигнута договоренность о снятии санкций, касающихся текстильной и строительной отраслей, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, сферы обслуживания. 

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