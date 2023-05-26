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Нуман Куртулмуш: 28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет

Нуман Куртулмуш: 28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет ”28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет".
В регионе
26 мая 2023 г. 19:24
Нуман Куртулмуш: 28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет

”28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет".

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом сообщил первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) братской страны Нуман Куртулмуш.

Он сказал, что, несмотря на то, что все силы внутри и за пределами страны объединились против кандидата в президенты от “Республиканского союза”, председателя Партии справедливости и развития и действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, народ в первом туре выбрал своего лидера: “Нам спокойнее за итоги второго тура, потому что “Республиканский союз” победил на парламентских выборах, после этого тоже будет отстаивать в парламенте права и желания нашего народа".

Напомним, что второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов.

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Версия на английском языке Numan Kurtulmus: Türkiye's fate will be decided on May 28 for centuries, not for the next 5 years
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müavini: “Mayın 28-də Türkiyənin növbəti 5 illik deyil, bir əsrlik taleyi həll olunacaq”

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