Нуман Куртулмуш: 28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет

”28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет".

”28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет".

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом сообщил первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) братской страны Нуман Куртулмуш.

Он сказал, что, несмотря на то, что все силы внутри и за пределами страны объединились против кандидата в президенты от “Республиканского союза”, председателя Партии справедливости и развития и действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, народ в первом туре выбрал своего лидера: “Нам спокойнее за итоги второго тура, потому что “Республиканский союз” победил на парламентских выборах, после этого тоже будет отстаивать в парламенте права и желания нашего народа".

Напомним, что второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов.