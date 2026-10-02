Закладка фундамента в рамках проекта TRIPP может состояться в начале 2027 года

Церемония закладки фундамента в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") может состояться в начале 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом в ходе брифинга заявил посол Армении в США Нарек Мкртчян.

По словам дипломата, программа состоит из множества уровней, и в настоящее время по ней проводятся необходимые исследования.

"Мы прошли все этапы, многочисленные делегации с нашей стороны посетили Вашингтон, в Вашингтоне состоялись различные межведомственные встречи, и теперь программа созрела и достигла стадии практической реализации. Думаем, что в начале следующего года можно будет провести церемонию закладки фундамента", - отметил Мкртчян.

Он добавил, что реализация проекта требует значительного времени на подготовку, в том числе на разработку проектно-сметной документации.