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    Закладка фундамента в рамках проекта TRIPP может состояться в начале 2027 года

    В регионе
    • 02 октября, 2026
    • 11:02
    Закладка фундамента в рамках проекта TRIPP может состояться в начале 2027 года

    Церемония закладки фундамента в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") может состояться в начале 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом в ходе брифинга заявил посол Армении в США Нарек Мкртчян.

    По словам дипломата, программа состоит из множества уровней, и в настоящее время по ней проводятся необходимые исследования.

    "Мы прошли все этапы, многочисленные делегации с нашей стороны посетили Вашингтон, в Вашингтоне состоялись различные межведомственные встречи, и теперь программа созрела и достигла стадии практической реализации. Думаем, что в начале следующего года можно будет провести церемонию закладки фундамента", - отметил Мкртчян.

    Он добавил, что реализация проекта требует значительного времени на подготовку, в том числе на разработку проектно-сметной документации.

    Нарек Мкртчян Маршрут Трампа (TRIPP) Армения
    TRIPP layihəsi çərçivəsində təməlqoyma mərasimi 2027-ci ilin əvvəlində keçirilə bilər
    TRIPP groundbreaking expected in early 2027
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