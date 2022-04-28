Захарова: Заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху пройдет в ближайшее время

Заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится в ближайшее время, также до конца этой недели запланировано проведение контактов в Баку по линии МИД.

Заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится в ближайшее время, также до конца этой недели запланировано проведение контактов в Баку по линии МИД.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Россия рассматривает в качестве основы продвижения процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений трехсторонние договоренности на высшем уровне и продолжает активную работу с Баку и Ереваном по всем трекам, включая разблокирование экономических и транспортных связей, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора.

Российская сторона отмечает готовность Азербайджана и Армении двигаться навстречу друг другу, прорабатываются трехсторонние контакты по этой теме на высоком уровне, добавила официальный представитель МИД РФ.

"Реальная работа в форматах, которые дают результат, очевидна. Мы так или иначе остаемся в существующих форматах, видим, что там работа идет. Основное значение придаем форматам и реализации тех документов, которые в совокупности дают реальный результат. Этот результат чувствуют мирные жители, экономические операторы, регион в целом", - заключила Захарова.