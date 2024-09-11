Захарова: Вывод российских пограничников из Армении отразится на безопасности ее границ

Спикер парламента Армении Ален Симонян невнимательно следит за высказываниями премьер-министра своей страны, говоря о пересмотре необходимости нахождения войск РФ на границе с Ираном и Турцией.

Спикер парламента Армении Ален Симонян невнимательно следит за высказываниями премьер-министра своей страны, говоря о пересмотре необходимости нахождения войск РФ на границе с Ираном и Турцией.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что базовый документ, регламентирующий статус пограничных войск РФ в Армении имеет бессрочный характер.

"Уже более 30 лет российские пограничники охраняют рубежи Республики Армении <...> и неоднократно подтверждают востребованность своего присутствия, в частности, не допуская незаконное пересечение границы и наркотрафика", - сказала она, отметив, что уход пограничников с территории Армении негативно повлияет на безопасность республики.

Захарова также отметила, что спикер парламента Армении не является достаточно компетентным для обсуждения подобных вопросов. По ее словам, в этом вопросе нужно дать слово тем, кто "по-настоящему охраняет границу Армении, а не сидит в мягких креслах".