Захарова: Восстановление отношений с Турцией должно быть полноформатным

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ На восстановление турецко-российских отношений до прежнего уровня уйдет много времени.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя процесс восстановления турецко-российских отношений.

"Нормализация отношений - это не вопрос одного дня", - заявила М.Захарова, добавив, что на восстановление до прежнего уровня может уйти много времени.

Она отметила, что восстановление отношений должно быть полноформатным, учитывающим взаимные интересы.

"Здесь нужно отталкиваться, чтобы это восстановление было полноформатным, учитывающим и взаимные интересы, и реальную ситуацию, и не подгонялось под какую конъюнктуру сиюминутного момента, а действительно было полноценным и позволяющим решать даже самые сложные вопросы конструктивно. Вот именно на такие вопросы мы и нацелены", - сказала она.