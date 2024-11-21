Захарова: Появление НАТО в Украине будет означать его вступление в войну против РФ

Появление сил НАТО в Украине приведет к катастрофическим последствиям для всего мира и будет означать вступление альянса в войну против России.

Появление сил НАТО в Украине приведет к катастрофическим последствиям для всего мира и будет означать вступление альянса в войну против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не понимаю, может, до них как-то не доходит, что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против нашей страны, мы об этом уже неоднократно им говорили, ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - сказала она, комментируя заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна о необходимости отправки военных сил европейских стран в Украину.