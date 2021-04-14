О нас
Report Georgia
Аудио новости

Захарова: Политической подоплёки в приостановке авиарейсов между Турцией и Россией нет

Захарова: Политической подоплёки в приостановке авиарейсов между Турцией и Россией нет "Любые попытки найти политическую подоплёку в приостановлении авиасообщения безосновательны"
В регионе
14 апреля 2021 г. 12:23
Захарова: Политической подоплёки в приостановке авиарейсов между Турцией и Россией нет
0 : 00
0 : 00

"Отношения России и Турции развиваются по целому ряду направлений. Это не только туризм, но и политические, стратегические, энергетические вопросы сотрудничества. Мы видим динамичное развитие этих двухсторонних отношений. Любые попытки найти политическую подоплёку в приостановлении авиасообщений безосновательны". Об этом российскому бюро Report заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, приостановка авиасообщения связана с ухудшением эпидемиологической ситуации. Она также подчеркнула необходимость продолжения соблюдения карантинных мер.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi