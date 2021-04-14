Захарова: Политической подоплёки в приостановке авиарейсов между Турцией и Россией нет

"Любые попытки найти политическую подоплёку в приостановлении авиасообщения безосновательны"

"Отношения России и Турции развиваются по целому ряду направлений. Это не только туризм, но и политические, стратегические, энергетические вопросы сотрудничества. Мы видим динамичное развитие этих двухсторонних отношений. Любые попытки найти политическую подоплёку в приостановлении авиасообщений безосновательны". Об этом российскому бюро Report заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, приостановка авиасообщения связана с ухудшением эпидемиологической ситуации. Она также подчеркнула необходимость продолжения соблюдения карантинных мер.