    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 16:51
    Захарова: Пограничный корабль ФСБ России зайдет в порт Баку на следующей неделе

    Пограничный сторожевой корабль ФСБ России зайдет в порт Баку 23 сентября и пробудет там до 25 сентября, в программе предусмотрены контакты по линии пограничных служб двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "23-25 сентября состоится заход пограничного сторожевого корабля "Расул Гамзатов" ФСБ России в порт Баку. Визит осуществляется в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества. Программа посещения предусматривает контакты по линии пограничных служб России и Азербайджана для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в акватории Каспийского моря", - сказала она.

    Она подчеркнула, что визит российских пограничников в столицу Азербайджана свидетельствует о взаимном настрое на продолжение взаимодействия в сфере безопасности и укрепления практического сотрудничества в Каспийском регионе.

