Захарова: Найденный в посольстве России в Аргентине кокаин не имел отношения к диппочте

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла распространенную рядом СМИ информацию о том, что обнаруженный в одном из зданий посольства РФ в Аргентине кокаин относился к дипломатической почте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение опубликовано в субботу на официальной странице МИД РФ в Facebook.

"Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты. <...> У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты", - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в дипломатической почте посольства России в Аргентине был найден кокаин в нескольких чемоданах.