Захарова: Москва так и не получила от Вашингтона поздравление с Днем России

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Посольство США в Москве так и не передало российским госорганам поздравление с Днем России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова

По ее словам, в этом году Москва получила множество поздравлений от глав внешнеполитических ведомств ряда стран.

"Обычно американцы в неформальной манере размещали подобные поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства, что в принципе не соответствует общепринятой дипломатической практике, - сообщила она. - В этом году они изменили сами себе - сотрудники Госдепартамента заявили, что у них изменились порядки и теперь поздравления передаются через посольство США. Оказалось, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало". При этом, обратила внимание дипломат, на сайте Госдепартамента продолжают вывешиваться поздравительные обращения другим странам.