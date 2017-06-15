Захарова: Москва так и не получила от Вашингтона поздравление с Днем России

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Посольство США в Москве так и не передало российским госорганам поздравление с Днем России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова
По ее словам, в этом году Москва получила множество поздравлений от глав внешнеполитических ведомств ряда стран.
"Обычно американцы в неформальной манере размещали подобные поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства, что в принципе не соответствует общепринятой дипломатической практике, - сообщила она. - В этом году они изменили сами себе - сотрудники Госдепартамента заявили, что у них изменились порядки и теперь поздравления передаются через посольство США. Оказалось, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало". При этом, обратила внимание дипломат, на сайте Госдепартамента продолжают вывешиваться поздравительные обращения другим странам.
"С начала июня Вашингтон поздравил через интернет Италию, Швецию, Грузию, Азербайджан, Великобританию, Филиппины, - указала она. - Такое впечатление, что коллеги запутались, очень сложно понять, что там происходит".
News DepartmentАвтор новости
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