МИД РФ: Баку и Еревану следует решать споры исключительно в политико-дипломатическом русле

Москва призывает Баку и Ереван проявлять максимальную сдержанность и избегать агрессивной риторики.

Москва призывает Баку и Ереван проявлять максимальную сдержанность и избегать агрессивной риторики.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, все территориальные споры, взаимные претензии должны быть урегулированы "исключительно в политико-дипломатическом русле и только политико-дипломатическими методами".

"Такие вопросы, в том числе по возврату обмену анклавами, следует решать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы", - сказала она.

Представитель ведомства считает, что трехсторонняя рабочая группа вице премьеров России, Азербайджана и Армении является хорошо зарекомендовавшим себя механизмом выработки компромиссов: "На ее последнем заседании 2 июня 2023 года стороны были близки к принятию комплексного взаимовыгодного решения по разблокированию транспортных и экономических маршрутов в регионе".

Захарова также заявила, что Москва готова оказать максимальное содействие в вопросе делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.