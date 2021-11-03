Захарова: Москва поддерживает идею создания регионального механизма "3+3"

"Мы поддерживаем выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания консультативного, регионального механизма "3+3"".

"Мы поддерживаем выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания консультативного, регионального механизма "3+3"".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата", – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что настало время переводить планы создания платформы "3+3" в практическую плоскость.