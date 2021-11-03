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Захарова: Москва поддерживает идею создания регионального механизма "3+3"

Захарова: Москва поддерживает идею создания регионального механизма "3+3" "Мы поддерживаем выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания консультативного, регионального механизма "3+3"".
В регионе
3 ноября 2021 г. 17:53
Захарова: Москва поддерживает идею создания регионального механизма 3+3

"Мы поддерживаем выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания консультативного, регионального механизма "3+3"".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата", – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что настало время переводить планы создания платформы "3+3" в практическую плоскость.

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Версия на английском языке Moscow backs regional development format 3+3 - Spokesperson

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