Захарова: Москва поддерживает идею создания регионального механизма "3+3"

"Мы поддерживаем выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания консультативного, регионального механизма "3+3"".
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.
"Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата", – заявила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что настало время переводить планы создания платформы "3+3" в практическую плоскость.