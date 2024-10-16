Захарова: Грузия не хочет открывать второй фронт и быть частью игры Запада

Никакая страна не хочет становиться разменной монетой в чужой игре, это в полной мере относится и к Грузии, которую Запад хочет использовать в своих целях.

Никакая страна не хочет становиться разменной монетой в чужой игре, это в полной мере относится и к Грузии, которую Запад хочет использовать в своих целях.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru.

Говоря о возможном открытии "второго фронта против РФ в Грузии" Захарова отметила, что жители республики все еще помнят события 2008 года и понимают, что за словами Запада о свободе и демократии прячется "ядовитый волк".

"Мне кажется, что никому не хочется быть втянутым, стать разменной монетой в чужой игре", - отметила Захарова.

Сейчас, по словам дипломата, ясно одно - Запад будет идти напролом, пока не получит отпора. По ее словам, лишь когда все страны объединятся под эгидой многополярности, вопрос открытия второго фронта и другие подобные разговоры станут неактуальными.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о давлении Запада относительно открытия второго фронта против РФ. Он также выразил надежду, что конфликт в Украине скоро закончится и этот вопрос будет снят.