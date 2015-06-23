Задержанные в ходе акции протеста в Ереване обвиняются в хулиганстве

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В отношении лиц, задержанных сегодня утром в Ереване в ходе разгона акции, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат от фракции "Армянский национальный конгресс" Никол Пашинян.

По его словам, всем задержанным (237 человек) предъявят или уже предъявили обвинение по статье "хулиганство".

Как заявила по телефону куратор Института современного искусства Тагуи Торосян, ее избили и разорвали одежду. В настоящее время она находится в полицейском участке. Ее обвинили в хулиганстве. Ведется следствие.

Избитый полицейскими 40-летний участник акции потерял память. В Медицинском центре "Армения" ему поставили диагноз черепно-мозговой травмы. "Потерял память, он не помнит своего имени", – из отделения полиции в административном районе Малатиа сообщает корреспондент hetq.am Ани Ованисян.

Из-за полученных травм директор Института современного искусства Назарет Кароян помещен в больницу "Григорий Просветитель".

По его словам, в реанимационном отделении есть еще двое участников акции.

При разгоне акции во втором по величине городе страны - Гюмри полиция применила силу и задержала 10 участников.

В информации отмечается, что полиция оскорбила журналистов.

Среди оскорбленных есть также и корреспондент сайта "Lragir.am" Темине Енокян. Замначальника ереванской полиции Карен Мовсисян не отреагировал на действия своего сотрудника.

Отмечается, что акция протеста пройдет сегодня в 18:00 на площади "Свободы" в Ереване. С утра полиция оцепила площадь. Вход на территорию воспрещен.

Отметим, что с 19 июня в Армении началась акция в знак протеста подорожанию электроэнергии.