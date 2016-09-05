Задержанные в Казахстане радикалы планировали теракт с использованием самолета

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Задержанные в Алматинской области Казахстана радикалы планировали угнать самолет для совершения теракта, передает Report со ссылкой на сообщение комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ).

"Для достижения большого резонанса ими рассматривались варианты проведения терактов в местах массового скопления людей. Кроме этого, проводили разведку аэропорта города Талдыкорган, изучали возможность угона гражданского или военного самолета для совершения резонансного террористического акта по аналогии с нападениями 11 сентября 2001 года в США", - сообщили в КНБ.

В Казахстане в период с 12 по 30 августа пресечена деятельность трех радикальных группировок, которые планировали теракты на территории страны.