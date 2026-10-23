В Азербайджане прошли съемки более 30 индийских фильмов
Внешняя политика
- 23 октября, 2026
- 13:28
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В Азербайджане получают образование 500 студентов из Индии.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.
Глава МИД также сообщил, что на территории Азербайджана прошли съемки более 30 индийских фильмов.
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