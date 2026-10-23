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    В Азербайджане прошли съемки более 30 индийских фильмов

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:28
    В Азербайджане прошли съемки более 30 индийских фильмов

    В Азербайджане получают образование 500 студентов из Индии.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.

    Глава МИД также сообщил, что на территории Азербайджана прошли съемки более 30 индийских фильмов.

    Джейхун Байрамов Субраманьям Джайшанкар Азербайджано-индийские отношения
    Nazir: Azərbaycanda Hindistandan 500 tələbə təhsil alır
    MiniBoss
    44 filmi

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