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    Nazir: Azərbaycanda Hindistandan 500 tələbə təhsil alır

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:25
    Nazir: Azərbaycanda Hindistandan 500 tələbə təhsil alır

    Hindistandan Azərbaycanda təhsil alan tələbələrin sayı 500 nəfərdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda hindistanlı həmkarı Subrahmanyam Cayşankarla birlikdə mətbuat üçün brifinqə deyib.

    Nazir iki ölkə arasında mədəni əlaqələrə də toxunaraq Hindistan istehsalı olan 30-dan artıq filmin çəkilişlərinin həm də Azərbaycanda aparıldığını vurğulayıb.

    Ceyhun Bayramov Subrahmanyam Cayşankar Azərbaycan-Hindistan münasibətləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    В Азербайджане прошли съемки более 30 индийских фильмов
    Azerbaijan hosts 500 students from India, foreign minister says
    44 filmi
    44 filmi

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