Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Еще 42 семьи переселены в Ходжавендский и Агдеринский районы

    Карабах
    • 23 октября, 2026
    • 13:25
    Еще 42 семьи переселены в Ходжавендский и Агдеринский районы

    Еще 42 семьи (163 человека), переселенные в рамках программы "Великое возвращение" в Ходжавендский и Агдеринский районы, получили ключи от своих домов.

    Как сообщает Карабахское бюро Report, на этом этапе ключи вручены семьям, переселенным в город Ходжавенд, села Гузейхырман и Ходжавенд, поселок Гадрут Ходжавендского района, а также село Хейвалы Агдеринского района.

    В частности, в город Ходжавенд переселились 24 семьи (86 человек), в село Гузейхырман - 11 семей (53 человека), в село Ходжавенд - 3 семьи (11 человек), в поселок Гадрут - 2 семьи (6 человек), а в село Хейвалы - 2 семьи (7 человек).

    Еще 42 семьи переселены в Ходжавендский и Агдеринский районы
    Еще 42 семьи переселены в Ходжавендский и Агдеринский районы
    Еще 42 семьи переселены в Ходжавендский и Агдеринский районы

    Карабах Ходжавенд Великое возвращение
    Фото
    Xocavənd və Ağdərəyə yeni köçürülən ailələrə evlərin açarları təqdim edilib - Yenilənib-2
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:36
    Субраманьям Джайшанкар пригласил Джейхуна Байрамова посетить Индию
    Внешняя политика
    13:35
    Глава МИД: Азербайджан и Индия усилят координацию по коридору "Север–Юг"
    Внешняя политика
    13:33
    Азербайджан и Индия договорились расширять инвестсотрудничество в ненефтяной сфере
    Внешняя политика
    13:32
    Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    13:31
    Джайшанкар: Азербайджан и Индию связывает длительная история культурных отношений
    Другие
    13:30
    Глава МИД Азербайджана: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад
    Внешняя политика
    13:30
    Байрамов обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Южном Кавказе
    Внешняя политика
    13:30
    В РФ число погибших от нападений медведей выросло до 28 человек
    В регионе
    13:28
    Законопроект "Об аграрной сфере" принят в первом чтении
    АПК
    Лента новостей