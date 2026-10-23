Еще 42 семьи переселены в Ходжавендский и Агдеринский районы
Карабах
- 23 октября, 2026
- 13:25
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Еще 42 семьи (163 человека), переселенные в рамках программы "Великое возвращение" в Ходжавендский и Агдеринский районы, получили ключи от своих домов.
Как сообщает Карабахское бюро Report, на этом этапе ключи вручены семьям, переселенным в город Ходжавенд, села Гузейхырман и Ходжавенд, поселок Гадрут Ходжавендского района, а также село Хейвалы Агдеринского района.
В частности, в город Ходжавенд переселились 24 семьи (86 человек), в село Гузейхырман - 11 семей (53 человека), в село Ходжавенд - 3 семьи (11 человек), в поселок Гадрут - 2 семьи (6 человек), а в село Хейвалы - 2 семьи (7 человек).
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