 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержанная в Ереване группировка планировала нападение на парламент и премьера Армении

    Cотрудники СНБ Армении совместно с представителями полиции задержали в одном из домов на окраине Еревана вооруженную банду

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Обезвреженная  накануне  в Ереване вооруженная банда планировала нападения на парламент и премьер-министра Армении. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Айкакан жаманак" со ссылкой на свои источники.

    "Группа планировала определенные действия в Национальном Собрании Армении, а их другой целью был премьер-министр Овик Абраамян", - отмечается в статье.

    Как сообщалось, сотрудники Службы нацбезопасности Армении совместно с представителями полиции задержали в одном из домов на окраине Еревана вооруженную банду.

    Группировка планировала на территории страны "ряд тяжелых преступлений", утверждают в пресс-центре СНБ. В преступную группировку были вовлечены 19, в основном, безработных граждан Армении. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi