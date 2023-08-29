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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 20%

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 20% Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 21 по 27 августа увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%.
В регионе
29 августа 2023 г. 12:27
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 20%

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 21 по 27 августа увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,82 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах - более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Согласно информации, за прошедшую неделю скончались 11 человек.

В период с 14 по 20 августа сообщалось об увеличении заболеваемости на 16,1%, было зарегистрировано 34 умерших.

С 21 по 27 августа выздоровели 3 104 человека, или на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Количество госпитализаций за неделю составило 1 035 и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 3,3%.

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