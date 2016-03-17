За выборами в Казахстане будет наблюдать 301 наблюдатель от СНГ

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Завершилось формирование Миссии наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ). Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ" , об этом сегодня заявил член штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк на брифинге в ЦИК.

По его словам, в ее составе аккредитован 301 наблюдатель, представляющий Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Исполнительный комитет СНГ.

"По численности, это самая большая миссия международных наблюдателей. Большинство из них прибывает завтра и послезавтра", - отметил Е. Козяк.